Сари-Пуль, Афганистан, , 14:39 — REGNUM В афганской провинции Сарипуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали мужчину по имени Накибулла по обвинению в незаконной связи и похищении девушки в уезде районе Сангчарак. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арестованный BMN Network

По данным источников, задержанный во время следствия дал признательные показания.

В этот же день член группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитил 17-летнюю девушку в провинции Бамиан. Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Саид Таки Алави украл девушку из деревни Солидж уезда Якавланг № 2 с целью заключения принудительного брака.