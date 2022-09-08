Москва, , 14:39 — REGNUM Цель предложения Минфина РФ передать пенсионные накопления в собственность россиян — предоставить выбор гражданам: оставлять ли свои деньги под управлением Пенсионного фонда России (ПФР) или НПФ, или инвестировать самостоятельно по чётким регламентированным критериям, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конкретный порядок такого инвестирования пока не сформирован и находится на доработке. При этом данная инициатива не предусматривает возможности снятия или вывода денег.

Напомним, что сегодня российские граждане могут только переводить средства, сформированные в рамках системы обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой.

Предложение хорошее, и после установки регламентов и апробирования на практике, в будущем, возможно, расширятся рамки самостоятельного выбора на все пенсии.

Основная цель такой идеи — обеспечить доходность накопительных пенсионных средств хотя бы не ниже уровня инфляции.

Дело в том, что сейчас НПФ преимущественно сосредоточены на краткосрочном инвестировании и максимально надёжном и консервативном, поэтому их доходность невелика и составляет в среднем около 4-6% годовых.

Причина этого — ежегодное предоставление отчетности о достигнутых результатах, а также взимание комиссии с накоплений.

Данная инициатива позволит усилить конкуренцию в данном секторе между управляющими фондами, вследствие чего им придется пересмотреть свою доходность и более взвешенно подходить к диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных накоплений, чтобы уберечь граждан в случае неблагоприятной конъюнктуры финансовых рынков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ предложило разрешить гражданам самостоятельно инвестировать свои пенсионные накопления.

Читайте также: Минфин предложил передать пенсионные накопления в собственность граждан