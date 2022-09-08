Вашингтон, 8 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В том, что на территории бывш. УССР идут боевые действия, виновата Германия, поддерживавшая проект газопровода «Северный поток-2» ради дешёвой энергии. Такое мнение в интервью изданию Rzeczpospolitą высказала бывший посол США в Польше Жоржетт Мосбахер.

Gov.pl Джорджетт Мосбахер

«Я бы не хотела, чтобы Германия оказалась в первом ряду стран, восстанавливающих [б. УССР]. В конце концов, именно политика Германии по закупке дешевой энергии из России и поддержке газопровода «Северный поток — 2» способствовала началу этой войны, — передаёт слова Мосбахер « Польское радио ».

По словам экс-посла, США намерены принимать участие в восстановлении бывш. УССР.

«Вопрос в том, кто восстановит [б. УССР] и откуда будет поступать финансирование … Я думаю, что США намерены принять участие в восстановлении также, как они участвовали в поддержке обороны [б. УССР] от России … Но я также считаю, что это будет шанс для стран инициативы «Трехморья», для 12 стран, расположенных рядом с [б. УССР], которым [б. УССР] может доверять. У них есть возможность создать план, согласно которому [б. УССР] будет восстанавливаться. Я бы хотела видеть эти страны в авангарде действий, потому что они в первую очередь соседи», — сказала она.

По мнению Мосбахер, если США и страны «Трёхморья» не помогут в восстановлении экономики [б. УССР], это могут сделать Германия и Китай, что она считает неприемлемым.

«Если страны «Трехморья» этого не сделают, то я боюсь, что в восстановлении [б. УССР] будут участвовать страны, которые не так дружелюбны. Такие страны, как Китай. Я не думаю, что Китай должен извлечь выгоду из восстановления», — говорит экс-посол.

Джоржетт Мосбахер занимала пост посла США в Польше с 2018 по 2021 год. В период своих полномочий она прославилась большим числом нелепых и недипломатичных высказываний.