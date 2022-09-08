Вашингтон, 8 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. На фоне некоторого сближения позиций Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной сделки в США произошло обострение антииранской риторики со стороны давних противников исламской республики, пишет Бен Армбрустер в статье, вышедшей 8 сентября в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«В последние недели внешнеполитические круги Вашингтона немного накалились из-за безудержных слухов о том, что Соединенные Штаты и Иран находятся на грани согласования условий возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, из которого Дональд Трамп вышел в 2018 году», — написал он.

«Хотя мания немного поутихла, поскольку обе стороны, кажется, дальше от заключения соглашения, чем казалось чуть более недели назад, стоит отметить, что безумие было вызвано исключительно теми, кто выступает против возвращения Вашингтона к СВПД. И под «безумием» я имею в виду тотальный шквал лжи, полуправды, неверных указаний, вводящих в заблуждение заявлений, торговли мифами, нечестности, искажения, обмана, фабрикации и даже немного клеветы», — добавил Армбрустер.

По его словам, иранским ястребам приходится лгать о СВПД, потому что они знают, что нельзя просто открыто заявить о том, чего они хотят на самом деле: развязать войну и с помощью нее организовать смену режима в республики.