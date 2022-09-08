Новосибирск, , 14:36 — REGNUM В образовательных организациях Беловодска Луганской Народной Республики заработал мобильный технопарк «Кванториум» из Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

Детский технопарк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ребята, как юные исследователи, будут разгадывать тайны, получать новые знания, участвовать в мастер-классах, познакомятся с направлениями детского технопарка «Кванториум», — прокомментировал руководитель автопробега, директор новосибирского Центра развития творчества детей и юношества Роман Вершинин. — Это современные технологии виртуальной и дополненной реальности, основы робототехники, использование разных видов квадрокоптеров и хайтек».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стартовал образовательный инженерно-технический автопробег Новосибирск-Беловодск ЛНР», В составе колонны — мобильные технопарки. Цель автопробега — обеспечить школьников Беловодского района ЛНР актуальными и востребованными знаниями, навыками и компетенциями в рамках дополнительных общеобразовательных программ технической направленности и предметной области «Технология».