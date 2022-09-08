Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В один из самых драматичных дней в истории города на Неве ─ 81-ю годовщину установления блокады ─ петербуржцы возлагают цветы к многочисленным мемориалам, зажигают свечи и участвуют в минуте молчания.

Пресс-служба Санкт-петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский возложил цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище

Сегодня секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский вместе с активистами партии и общественностью города принял участие в торжественно-траурной церемонии и возложил цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище. Здесь в братских могилах захоронены более 400 тысяч ленинградцев и около 70 тысяч воинов, защищавших Ленинград.

«Наш город не сдался: в голод и холод работали школы, филармония, транспорт… Огромное количество людей покоится именно здесь, на самом большом кладбище в Европе. Каждый раз приходить сюда очень тяжело. Много раз здесь был, но и сегодня эти медленные шаги отдаются в самом сердце. Это действительно святое место для каждого ленинградца и петербуржца», — рассказал Сергей Боярский.

Пресс-служба Санкт-петербургского регионального отделения «Единой России» Сегодня в Петербурге проживает 54,5 тысяч человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Отдали дань памяти героям, оборонявшим город, и живые свидетели тех драматических событий. Вместе с региональным координатором федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутатом городского парламента Верой Сергеевой жители блокадного Ленинграда побывали на местах, где проходили наиболее ожесточенные и кровопролитные бои, ─ на Ивановском плацдарме, Невском пятачке и Синявинских высотах.

«В семье каждого коренного петербуржца есть полные драматизма воспоминания о днях блокады. И знаете, каждый раз, когда слышу рассказы живых очевидцев тех событий, меня восхищают их душевная сила и безграничная любовь к родному городу. Эти люди, пережив невероятные испытания, сохранили человечность, душевную чуткость и непоколебимую веру в победу добра над злом», ─ отметила Вера Сергеева.

Пресс-служба Санкт-петербургского регионального отделения «Единой России» В 81-ю годовщину установления блокады в Петербурге состоялось более 80 памятных мероприятий

Еще одно памятное мероприятие ─ «Свечу памяти» ─ сегодня вечером проведут петербургские активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с представителями других молодежных объединений города. Чтобы почтить память жителей и защитников блокадного Ленинграда, из свечей они выстроят в Яблоневом саду цифру «900» — количество дней, которые город оставался в окружении вражеских войск. В девять часов вечера, после того, как свечи будут зажжены, молодые люди почтут память жертв и участников героической обороны Ленинграда минутой молчания.