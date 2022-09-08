Москва, 8 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия в рамках проведения спецоперации по защите Донбасса продолжают наносить удары по военным объектам на территории бывш. УССР. Так, за прошедшие сутки были поражены пять пунктов управления ВСУ. Об этом 8 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«За сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артёмовск Донецкой Народной Республики, 1-й танковой бригады в районе населённого пункта Новониколаевка Запорожской области, а также пятьдесят одно артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167-ми районах», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 7 сентября, российские войска уничтожили на территории б. УССР шесть штабов ВСУ, 47 артиллерийских подразделений, цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, три склада вооружения и боеприпасов, а также станцию контрбатарейной борьбы производства США.