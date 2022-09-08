Москва, , 14:39 — REGNUM Российские средства ПВО сбили 13 беспилотных аппаратов ВСУ и перехватили 19 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ходе спецоперации в б. УССР, сообщает 8 сентября Минобороны России в ежедневной сводке.

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В ведомстве уточнили, что беспилотники ВСУ сбиты в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях и в ДНР. У села Раковка в Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».

«Кроме того, перехвачены в воздухе 19 снарядов РСЗО», — говорится в сообщении.

В их числе 16 снарядов HIMARS, перехваченных в Херсонской и Харьковской областях, и три снаряда системы «Ольха», перехваченные в Херсонской области.

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