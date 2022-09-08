Донецк, 8 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными бандеровскими формированиями Калининского района Донецка получил ранения один мирный житель. Об этом 8 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела [киевских боевиков] по ул. Фомина в Калининском районе Донецка ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минобороны России сообщили, что до 120 военнослужащих ВСУ было уничтожено у Славянска и Краматорска в результате высокоточных ударов российских войск.