Москва, 8 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Появилась информация Минфина РФ о передаче пенсионных накоплений граждан с помощью приватизации. Это отличная новость и интересная идея, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«После тяжелого кризисного периода в стране начинает всё восстанавливаться: инфляция замедляется, российский фондовый рынок начал отрастать — и наконец граждане РФ могут наблюдать приятные для себя новости.

Данная идея станет катализатором для повышения уровня финансовой грамотности в стране, так как, вероятнее всего, накопления невозможно будет конвертировать в наличные деньги, а лишь инвестировать.

Данное предложение не только положительно повлияет на уровень финансовой грамотности в стране, а ещё и увеличит финансовый оборот внутри страны и акционерных предприятий, что положительно скажется на финансовых и экономических показателях страны в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минфине России считают, что пенсионные накопления граждан, замороженные с 2014 года, следует передать им в собственность.

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