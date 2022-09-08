Астана, 8 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Лесной пожар в Кустанайской области показал недостатки в оснащении пожарных служб. Об этом 8 сентября заявил на совещании премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Пожар в Кустанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения», — сказал глава правительства.

Премьер-министр распорядился поднять заработную плату и улучшить социальную поддержку пожарных во всех регионах. Он также поручил выдать премии тем, кто участвовал в тушении пожара под Кустанаем.

Напомним, лесные пожары в Кустанайской области разгорелись 2 сентября. На борьбу с ними привлекали спасателей с разных районов страны. Локализовать пожар удалось только 7 сентября. В настоящее время там продолжают проливать локализованные очаги.