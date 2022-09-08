Верхняя Пышма, Свердловская область, 8 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области появится стела «Медная столица «Урала». Стоимость проекта оценили в 13,3 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

Стела появится на въезде в Верхнюю Пышму по проспекту Успенский. На объекте разместят название города, фигуру металлурга и надпись «Медная столица Урала».

Работы планируют выполнить в два этапа. Их завершат до конца августа 2023 года.