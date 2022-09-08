Рязань, 8 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Ни один населённый пункт не пострадал во время природных пожаров в Рязанской области. Об этом 8 сентября в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

34.mchs.gov.ru Ликвидация природного пожара

Глава региона подчеркнул, что пожар полностью ликвидирован. Спасатели устраняют задымления, караулят кромки, сил и средств для этих целей в области достаточно. Власти начинают приводить в порядок инфраструктуру на территориях, где бушевали пожары.

«Ещё раз благодарю всех, кто пришел нам на помощь. Руководство страны, федеральных структур и других регионов. Победить огненную стихию удалось общими усилиями, при грамотной координации работы. Важно, что не пострадал ни один населённый пункт. Были очень непростые моменты, но огнеборцы всё отстояли», — пояснил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, из Рязанской области начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации.