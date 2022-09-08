Челябинск, 8 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель устроил стрельбу в одной из парикмахерских. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Инцидент произошёл на территории Металлургического района. По словам очевидцев, гражданин выстрелил в свою бывшую супругу. А после этого он пытался покончить с собой.

Обоих пострадавших госпитализировали. Состояние пациентов является тяжёлым. По факту произошедшего проводится проверка.