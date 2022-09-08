Житель Челябинска устроил стрельбу в парикмахерской
Челябинск, 8 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель устроил стрельбу в одной из парикмахерских. Об этом пишут СМИ.
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Инцидент произошёл на территории Металлургического района. По словам очевидцев, гражданин выстрелил в свою бывшую супругу. А после этого он пытался покончить с собой.
Обоих пострадавших госпитализировали. Состояние пациентов является тяжёлым. По факту произошедшего проводится проверка.