Москва, 8 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В совместной презентации Министерства финансов и Центрального банка РФ было предложено разрешить гражданам самостоятельно инвестировать свои пенсионные накопления. Но предложение требует разъяснений, заявил корреспонденту ИА REGNUM врио завкафедрой статистики Государственного университета управления: Николай Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Речь идет о накопительной части пенсии, замороженной еще в 2014 году и срок разморозки которой неоднократно переносился (последний раз он был продлен до 2024 года).

Сегодня российские граждане могут распорядиться этими деньгами только одним из двух возможных способов — оставить в распоряжении государства или передать под управления какого-либо Негосударственного пенсионного фонда.

Планируется дать гражданам возможность выбора — или оставить деньги под управлением пенсионного фонда (государственного или негосударственного), или инвестировать их самостоятельно, приняв на себя ответственность за формирование своей будущей пенсии.

В связи с этим хотелось бы отметить несколько моментов:

1. Идея, безусловно, здравая. Некоторые экономисты (в том числе и Ваш непокорный слуга), говорят об этом последние 5-7 лет и наконец-то мы были услышаны в «высоких коридорах власти».

Эта мера, безусловно, поможет и оздоровлению российской пенсионной системы, и создаст условия для развития финансового рынка. И, самое главное, повысит персональную вовлеченность наших граждан в процесс обеспечения своей старости, сделав процесс накопления пенсии прозрачным и подконтрольным человеку.

2. Государство должно обеспечивать сохранность пенсионных сбережений. Эта мера должна быть безусловной. А, следовательно, и возможности граждан по инвестированию накопительной части пенсии должны быть строго регламентированы и ограничены.

С необходимостью этого никто не спорит, но остается вопрос, как именно это все будет реализовано? Каковы будут эти регламенты? Увы, но какие-либо подробности сегодня отсутствуют, подход только формируется, а значит о деталях можно только гадать.

Например, в качестве надежного инвестиционного инструмента гражданам может быть предложено использовать государственные облигации (ОФЗ) или облигации корпораций с государственным участием (например, ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» и т.п.).

Также вполне очевидно, что не могут быть сегодня разрешены инвестиции пенсионных сбережений в ценные бумаги эмитентов из «недружественных» стран. Но для лучшего понимания ситуации все же следует дождаться соответствующих решений.

Кроме того, вероятно, стоит ожидать введения каких-либо налоговых льгот и послаблений для тех граждан кто примет решения о самостоятельном инвестировании пенсионных накоплений.

Как минимум по таких вложениям может быть отменен налог на доходы (НДФЛ). Это, кстати, может послужить и дополнительным стимулом для граждан самостоятельно делать взносы сверх установленной нормы отчислений.

Делать окончательный вывод об эффективности или не эффективности данного решения пока не следует. Необходимо дождаться, когда оно окончательно сформируется и оформится не только в виде презентации, но и в виде руководящих документов. В общем, стоит подождать подробностей от регулятора», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионные накопления граждан, замороженные с 2014 года, следует передать им в собственность, полагают в Минфине России.

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