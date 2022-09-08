Нарьян-Мар, , 19:34 — REGNUM В период с 10 по 12 сентября в Ненецком автономном округе состоится четвёртый гастрономический фестиваль «Тундра». Жители региона смогут попробовать блюда якутской, сибирской, чукотской, поморской, карельской, ямало-ненецкой, коми и ненецкой кухонь. Кроме того, планируется установить рекорд по приготовлению большого количества арктических бургеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа.

Приготовление блинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Для гостей фестиваля состоится презентация национальной одежды регионов Арктики, выставка «Сделана в НАО», мастер-классы по изготовлению предметов коренных народов Севера, а также выступления чукотских и ненецких коллективов.

Центральным событием фестиваля станет установка и фиксация рекорда России по изготовлению арктических бургеров.

«Мероприятие направлено на развитие бизнеса в сфере туризма и сопутствующих отраслей. На первом очном фестивале «Тундра» предприниматели регионов России презентовали свои гастрономические проекты и делились опытом. В 2020 и 2021 годах фестиваль проходил в формате онлайн и закрытых ужинов с приглашением знаменитых шеф-поваров. На этот раз в Нарьян-Мар приедут арктические регионы с их деликатесами и разными подходами к исполнению северных блюд. Мы познакомимся с успешными гастрономическими практиками Арктики и сможем применить их в округе, а также представим свои проекты», — отметила Елена Ермолина, заместитель генерального директора центра развития бизнеса Ненецкого АО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это основной двигатель развития арктических регионов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты. Об этом заявил 9 августа глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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