Уфа, 8 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Протезы и корсеты с использованием 3D-технологий начали производить в Уфе. Об этом 8 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан».

Дарья Антонова ИА REGNUM 3D принтер

Сообщается, что при помощи специального сканера специалисты детально обследуют травмированную конечность человека и создают максимально точное изделие.

Отмечается, что 3D-сканирование в протезировании и ортопедии используют сравнительно недавно, а для Башкирии это первый подобный опыт.

«Применяют автоматическое считывание не только при создании протезов конечностей, но и, при изготовлении ортопедических изделий, например, корсетов Шено для лечения сколиоза», — сообщают журналисты.