В Калужской области стартовал осенний этап акции «Вода России»
Калуга, 8 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Заключительный осенний этап экологического марафона акции «Вода России» стартовал в Калуге 8 сентября. На приглашение организаторов откликнулись трудовые коллективы пяти калужских организаций, которые очистили от бутылок, упаковки от продуктов и даже от ржавых мангалов территорию у реки Яченки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
После завершения периода отпусков, когда многие жители области и гости региона отдыхали у воды, территория береговых линий вновь требует уборки. Профильное министерство призывает калужан принять участие в субботниках, чтобы защитить реки и озера от загрязнения бытовыми отходами.
Традиционно первые мероприятия по уборке мусора вокруг родников в 2022 году прошли уже в январе. К настоящему времени акцию поддержали более 40 тысяч калужских волонтеров, которые привели в порядок свыше 200 км берегов.