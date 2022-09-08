Калуга, 8 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Заключительный осенний этап экологического марафона акции «Вода России» стартовал в Калуге 8 сентября. На приглашение организаторов откликнулись трудовые коллективы пяти калужских организаций, которые очистили от бутылок, упаковки от продуктов и даже от ржавых мангалов территорию у реки Яченки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Участники осеннего этапа экологического марафона акции «Вода России»

После завершения периода отпусков, когда многие жители области и гости региона отдыхали у воды, территория береговых линий вновь требует уборки. Профильное министерство призывает калужан принять участие в субботниках, чтобы защитить реки и озера от загрязнения бытовыми отходами.

Традиционно первые мероприятия по уборке мусора вокруг родников в 2022 году прошли уже в январе. К настоящему времени акцию поддержали более 40 тысяч калужских волонтеров, которые привели в порядок свыше 200 км берегов.

«Акция в ноябре. Поэтому у каждого ещё есть время внести посильный вклад в сохранение экологического благополучия водных ресурсов области», — отметили в ведомстве.