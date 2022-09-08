Загреб, , 14:21 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган планирует после встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде заключить сделку по содействию экспорта российских продуктов. Об этом турецкий лидер сообщил 8 сентября на пресс-конференции в Хорватии.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть задержки поставок российского зерна на мировые рынки. Для преодоления этого в Самарканде с уважаемым господином Путиным всесторонне обсудим эту тему», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что выступает за отправку российского зерна в нуждающиеся страны.

Напомним, ранее Путин отметил, что страны Запада, пугавший мир голодом из-за задержки с вывозом зерна из б. УССР, начали вывозить его себе, а не в страны Африке, которые нуждаются в этом. Российских лидер заявил, что обсудит это с Эрдоганом.

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