Барнаул, , 15:52 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Культура», на территории Алтайского края в 2021 и 2022 годах удалось модернизировать порядка 50 объектов культуры. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в прошлом году Алтайский край стал участником нацпроекта по четырем направлениям. Все федеральные средства были освоены в полном объеме.

Герб Алтайского края

В частности, отремонтированы три сельских дома культуры и три детские школы искусств, модернизирована одна библиотека, а в трех учреждениях дополнительного образования региона созданы виртуальные концертные залы.

По словам министра культуры региона Елены Безруковой, ежегодно расширяются направления господдержки муниципальных образований за счет федерального бюджета. Так, с 2021 года в рамках нацпроекта стали проводиться капитальный ремонт детских школ искусств и государственная поддержка лучших учреждений и их работников. В 2022 году впервые стало возможным за счет нацпроекта произвести техническое оснащение муниципальных музеев.

При этом министерство культуры в качестве основной задачи ставит комплексное развитие территорий муниципальных образований. В числе положительных примеров министр отметила Завьяловский район, где в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» отремонтированы сразу два объекта — многофункциональный культурный центр и детская школа искусств. Аналогичный подход также применялся в Славгороде, Смоленском, Топчихинском районах.

«Такой подход, конечно, показывает свою эффективность, потому что люди видят, что объекты преображаются и вся инфраструктура начинает работать по-современному», — отметила Елена Безрукова.

Новую современную культурную площадку создали на базе Заринской детской музыкальной школы №2. На деньги, полученные из федерального бюджета, приобрели проекционный экран, лазерный проектор, акустическую систему, микшерный пульт и ноутбук.

В адрес организаторов и участников церемонии торжественного открытия виртуального концертного зала поступила поздравительная телеграмма от заместителя Министра культуры России Ольги Яриловой. Она отметила: «Благодаря национальному проекту «Культура» у жителей Заринска появилась уникальная возможность, не выезжая за пределы города, побывать на лучших концертах, насладиться музыкой величайших исполнителей и стать участниками крупнейших музыкальных событий страны».

«Открытие виртуального концертного зала позволит заринчанам быть частью единого концертного пространства России и всего мира», — считает директор музыкальной школы Галина Голубовская.

В городах Бийске и Рубцовске в дополнение к ранее открытым виртуальным концертным залам в 2022 году проводится модернизация муниципальных библиотек и техническое оснащение Бийского краеведческого музея, а к 2024 году в Рубцовске планируется построить центр культурного развития.

Всего в 2022 году в 13 муниципальных образованиях Алтайского края намерены улучшить 21 культурный объект. Проводится капитальный ремонт Косихинского и Солонешенского домов культуры, детских школ искусств в Каменском и Волчихинском районах. Для 11 детских школ искусств будут приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Также планируется оснастить два муниципальных музея в Бийске и Заринске.

В 2023 году виртуальный концертный зал откроют в Змеиногорской детской школе искусств. Директор учреждения Татьяна Винтер рассказала:

«Виртуальный концертный зал, созданный в нашем городе, будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям всех граждан. Создание виртуального зала сделает культуру доступной самым широким слоям населения, расширит возможность школы по популяризации классической музыки для обучающихся, воспитанию музыкального вкуса у детей и жителей нашего города и района. Очень важно, чтобы классическая музыка звучала в залах, тогда она скорее будет находить отклик у людей».

Как сообщало ИА REGNUM, в центре проекта «Культура» стоит расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.