Москва, 8 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на николаево-криворожском направлении киевские боевики потеряли более 190 человек. Об этом 8 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Всего на николаево-криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также в министерстве отметили, что из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий киевскими войсками на николаево-криворожском направлении не проводилось.

Кроме того, за прошедшие сутки ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжили наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении. В результате поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 7 сентября, российские военные в районе Еленовки в ДНР уничтожили пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, в Херсонской области — военнослужащих и технику 46-й аэромобильной бригады, в Николаевской области — военнослужащих и технику 61-й пехотной бригады.