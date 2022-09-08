Пенза, , 14:18 — REGNUM В Пензенской области после укусов клещей за медицинской помощью обратились 1313 человек, из них 511 детей в возрасте до 14 лет. Об этом 8 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 1276 снятых с людей клещей. Возбудители заболевания выявлены в 216 их них (16,9%).

Противоклещевые обработки проведены на площади более 252 га на территории 147 объектов (125,51% от площади, запланированной к обработке в текущем эпидсезоне).

С января по июль 2022 года в Пензенской области диагностировали 32 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии к врачам по поводу присасывания клещей обратились с начала эпидсезона более 8 тыс. человек.

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