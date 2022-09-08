Загреб, , 14:17 — REGNUM Ситуацию с вывозом зерна с территории бывшей УССР собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Самарканде 15–16 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом турецкий лидер заявил 8 сентября на пресс-конференции в Загребе.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Эрдоган, он считает, что президент России прав, когда говорит о том, что поставки зерна с территории б. УССР идут чаще всего в развитые, а не в бедные страны.

При этом он подчеркнул, что Турция выступает за то, чтобы в скорейшем времени начались поставки продовольствия из России на мировой рынок.

«Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели [антироссийские] санкции. Мы [с президентом России] обсудим в Самарканде эту тему», — сказал президент Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё пять судов с продовольствием получили разрешение Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле на выход из портов Одессы и Черноморска, находящихся под контролем нацистского киевского режима.