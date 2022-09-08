Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Популярный рэпер Niletto (Данил Прытков) организует бесплатный концерт 8 сентября в 19:00 около театра Драмы в Екатеринбурге. Об этом музыкант сообщил в истории на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

«‎Дорогой мой Екатеринбург! 8 сентября мы будем с ребятами на улице бесплатно выступать для вас на акустическом уличном концерте. Попоём песни с гитарой»‎, — заявил артист. Отмечается, что выступление пройдёт в рамках съёмок документального фильма о рэпере.

Напомним, в феврале 2022 года Niletto выпустил студийный альбом «Криолит». Пластинка стала дебютным полноформатным проектом артиста.