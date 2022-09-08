Москва, , 14:22 — REGNUM До 120 военнослужащих ВСУ уничтожено у Славянска и Краматорска в результате высокоточных ударов российских войск. Об этом сообщает 8 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Славянск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российские ВКС нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР.

«Уничтожено до 120 военнослужащих [ВСУ], 15 единиц бронированной и автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжёлые бои с киевскими боевиками идут в жилых кварталах Соледара, готовится полное окружение Авдеевки.

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