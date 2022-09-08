Мурманск, 8 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Белоруссия будет экспортировать удобрения через порт Мурманска. Об этом по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Tom Thiel Мурманский морской порт

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал принципиальное согласие на перевалку удобрений через Мурманск. В прошлом году Александр Григорьевич заявил об этом варианте, и мы проработали возможность по созданию терминала. Это очень важно для Мурманской области и для города Мурманска, как логистического хаба Севморпути», — заявил Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году Латвия разорвала договор от 1994 года, который разрешал Белоруссии перебрасывать свои военные грузы по территории прибалтийского государства в третьи страны.