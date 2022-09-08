Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На Камчатке построят современные гостинично-термальные комплексы. Соглашение с компанией, которая займётся строительством, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписала на ВЭФ-2022. Как заявили ИА REGNUM 8 сентября в самой компании, обязывающее соглашение предусматривает возведение на территории опережающего развития отеля на 154 номера.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

В реализацию проекта планируется инвестировать до 2 млрд рублей.

Как заявил заместитель председателя правительства РФ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, практически на всех территориях Дальнего Востока ведется работа по развитию туристической отрасли, регион получает уникальную возможность.

Он признал, что внутренний туризм развивается активно, но инфраструктуры недостаточно: »Камчатка — жемчужина с точки зрения туризма. Все знают, что Камчатка — очень красивый регион. Второго такого в мире просто нет. Но гостиниц так недостаточно для того, чтобы все желающие могли приехать и увидеть эту уникальную природу. Поэтому мы поддерживаем инвесторов, которые решили реализовать такие проекты».

По словам представителя будущего застройщика, на Камчатке появится хилинг-отель, у постояльцев будет возможность посетить заповедные края, «перезагрузиться», найти свое «место силы».