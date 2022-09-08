Загреб, , 14:10 — REGNUM В странах Запада началась паника перед приближающейся зимой. Об этом 8 сентября заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведёт нынешнюю зиму», — сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что приближающиеся испытания получится преодолеть с помощью «разумных шагов».

Стоит отметить, Эрдоган ранее заявлял, что разумная политика Анкары в отношении России позволяет Турции не испытывать проблем с энергоносителями. Он также отметил, что Запад не добьётся успеха, если продолжит политику провокаций в отношении России.