Париж, 8 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Франсуа Олланд выступил в защиту европейских санкций, сообщает Le Parisien.

Credo-ua.org Франсуа Оланд

Экс-президент Франции призвал продолжать вводить санкции против России, «чего бы это ни стоило».

«Если бы санкции не навредили России, вы думаете, Владимир Путин стал бы угрожать прекращением поставок газа? Мы должны продолжать санкции против России, чего бы нам это ни стоило», — заявил Франсуа Олланд.

Как сообщало ИА REGNUM, Франции необходимо увеличиваться свой военный бюджет и продолжать снабжать оружием киевский режим.

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