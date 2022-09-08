Москва, , 14:09 — REGNUM Доля китайского юаня в золотовалютных резервах ЦБ РФ и в ФНБ будет только увеличиваться, о чём уже заявляют в российском Минфине, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«И это вполне логично, так как юань является одной из мировых резервных валют и при этом единственной из мировых резервных валют, которая не является «токсичной» для россиян.

При таких прогнозах Минфина, вероятно, что уже в ближайшие 1–2 года юань может полностью вытеснить доллар и евро в международных резервах ЦБ РФ.

А в ФНБ китайская нацвалюта сможет заменить только евро, поскольку Минфин прекратил вкладывать средства Фонда национальной безопасности в доллар ещё до 2022 года. Это будет существенным шагом вперёд в вопросе дедолларизации российской экономики.

Но насколько реально отказаться от доллара в международных расчётах? На наш взгляд, со временем, лет через пять минимум, это будет вполне возможно. У Китая вместе с Россией, как у партнёров по БРИКС, есть возможности для отказа от доллара в расчётах внутри БРИКС, и к России и Китаю наверняка присоединятся другие партнёры по этому альянсу.

Основной проблемой отказа от доллара, тем не менее, является то, что замены ему пока нет несмотря на то, что на роль такой альтернативы уже уверенно может претендовать китайский юань.

Но у юаня есть своя специфика, например, связанная с тем, что обменный курс юаня достаточно жёстко регулируется Народным Банком Китая, который в последние два месяца курс китайской валюты постепенно ослабляет.

Так что пока нельзя сказать, что юань вместо доллара США уже стал такой же «тихой гаванью» для экспортёров, импортёров, трейдеров валютного рынка и простых вкладчиков банков, каким до 2022 года считался доллар.

Однако возможно, что через несколько лет основными валютами расчётов между странами БРИКС станут цифровой юань и цифровой рубль, а в перспективе — государственные цифровые валюты других стран БРИКС.

Вот тогда об американском долларе как о расчётной валюте можно будет забыть, если только ФРС не подсуетится и раньше всех не запустит проект цифрового доллара», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля китайского юаня в международных российских резервах будет увеличиваться, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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