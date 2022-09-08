* талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 8 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Чиновники департамента по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Нимроз распорядились закрыть кофейни и запретили музыку на свадебных церемониях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дарья Драй ИА REGNUM Кофейня

Маулави Абдул Гаффар Фарук, глава департамента, заявил средствам массовой информации, что у владельцев кофеен есть три месяца, чтобы выбрать другой бизнес.

«За эти три месяца закройте свои кофейни, чтобы в обществе наступила пора реформ и чтобы не развращать молодое поколение», — указал он.

Чиновники департамента также предупредили бизнесменов и владельцев магазинов города, чтобы они закрывали свои предприятия и магазины во время намаза и посещали общин молитвы.

Ранее власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие ограничения во многих других провинциях Афганистана и за их нарушение наказывают людей.