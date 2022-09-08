Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В Чувашии состоится всероссийская конференция, приуроченная к 200-летию известного уроженца республики, востоковеда и миссионера Николая Ильминского. Научные доклады представят учёные из шести регионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашском государственном институте гуманитарных наук (ЧГИГН).

Афиша научной конференции http://www.chgign.ru/

16 сентября на базе института состоится всероссийская научно-практическая конференции «Н. И. Ильминский и этнокультурное развитие народов Поволжья». Она будет посвящена 200-летию со дня рождения востоковеда, педагога, миссионера и просветителя восточных народов России Николая Ильминского.

Ожидается участие учёных из Москвы, Татарии, Удмуртии, Республики Алтай и Марий Эл. Обсуждение будет проходить в трёх секциях: участники оценят значение системы просвещения Ильминского, роль его соратников и последователей, а также вклад чувашского просветителя в этническое, политическое и культурное развитие народов Поволжья.

Отметим, что 20 октября в Чебоксарах состоится всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 130-летию со дня рождения основателей чувашского профессионального музыкального искусства Федора Павлова и Степана Максимова. Организаторы отмечают, что цель конференции — обобщение существующего опыта и обсуждение перспектив развития в области исследования музыкальных культур Поволжья и Приуралья.

Как сообщало ИА REGNUM , Николай Иванович Ильминский (1822 — 1892) был востоковедом, педагогом, тюркологом-лингвистом, просветителем-миссионером, членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Преподавал восточные языки в Казанской духовной академии, работал переводчиком Оренбургской пограничной комиссии, трудился на кафедре турецко-татарских наречий.

При его участии открыты Казанская центральная крещенотатарская школа, Казанская инородческая учительская семинария. Также Ильминский руководил переводческой комиссией, издававшей учебную и богослужебную литературу для нерусских школ, в том числе большую часть составляли книги на чувашском языке. Также он внёс большой вклад как учёный-филолог и просветитель-миссионер.