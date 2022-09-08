Анкоридж, США, , 19:02 — REGNUM Дым от сотен бушующих лесных пожаров этим летом заполонил небо над Аляской. Штат пережил рекордно быстрое начала пожароопасного сезона. К концу августа по всему штату в общей сложности сгорело более 1 200 000 га леса — примерно в три раза больше, чем в среднем за год. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Лесной пожар Firecorps.org

В связи с изменением климата, повышающим температуру в Арктике быстрее, чем в среднем по миру, лесные пожары смещаются к полюсу, где пламя распространяется по бореальным лесам и тундре и выделяет огромное количество парниковых газов из богатой углеродом органической почвы.

Согласно отчёту службы изменения климата Copernicus, в результате лесных пожаров в Арктике, возникших выше 66—й северной параллели, в 2021 году, было выброшено около 16 миллионов тонн углерода.

Теплый климат все больше захватывает Арктику. В марте 2022 года в Арктике в целом было более чем на 3 градуса по Цельсию теплее, чем в среднем с 1979 по 2000 год, при этом в Норвегии были тепловые побиты рекорды.

Количество молний, которые вызывают большинство северных лесных пожаров, также увеличилось в высоких широтах. По данным ученых Университета Аляски Фэрбенкс, на Аляске с середины 1980-х по 2015 год количество ударов молний увеличилось на 17%.

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Ожидается, что три тенденции — более частые экстремальные температуры, замедление циркуляции воздуха и учащение ударов молний — в ближайшие годы усилятся, что приведёт к еще более тревожному будущему, когда северные лесные пожары могут бросить вызов мировым усилиям по ограничению выбросов, вызывающих потепление климата.

Как сообщало ИА REGNUM, на Аляске фиксируют крупнейшие лесные пожары, несравнимые с предыдущими годами. Специалисты наблюдают пожары от маленьких, локальных, до гигантских, столбы дыма от которых разносятся вглубь страны, достигая Баренцева моря.

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