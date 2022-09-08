Пенза, 8 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Пензенской области в период с 29 августа по 4 сентября сохранялся высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог превышен на 154%, рост к предыдущей неделе составил 13,3%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Филипп Малявин. Больная. 1897

В течение недели по области зарегистрировали 2883 случая ОРВИ (226,3 на 100 тыс. населения). Всего ОРВИ переболело 0,23% совокупного населения Пензенской области и почти 0,29% детей в возрасте до 14 лет.

Заболеваемость детей ОРВИ за неделю составила 291,2 на 100 тыс. детского населения, это ниже эпидпорога на 11,7% (дети 7-14 лет), на 27% (дети от 3 до 6 лет).

Ранее ИА REGNUM сообщало, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 30 сентября.

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