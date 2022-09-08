Москва, , 14:08 — REGNUM Штурмовик Су-25 воздушных сил киевского режима сбит в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России 8 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Су-25 ВСУ Mil.gov.ua

Уточняется, что Су-25 сбили российские истребители у села Константиновка.

Всего за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 293 самолёта ВСУ, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов и 374 зенитных ракетных комплекса.

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