Осло, , 14:03 — REGNUM Экономика Норвегии неожиданно для всех сократилась в июле 2022 года, поскольку потребители уменьшили свои расходы на покупки, и это свидетельствует о том, что страна страдает от резкого роста инфляции и повышения стоимости кредитов, как сообщает Bloomberg.

Флаг Норвегии Julian-G. Albert

ВВП материковой части страны, скорректированный с учетом данных офшорного производства, в июле сократился на 0,3% по сравнению с июнем, сообщила статистическая служба Норвегии 8 сентября. Центральный банк и экономисты прогнозировали рост на 0,2%.

Данные подтверждают, что скандинавская экономика прошла свой пик после того, как столкнулась с растущими опасениями по поводу перегрева. Тем не менее инфляция, явно превысившая прогнозы центрального банка, и более низкий, чем ожидалось, уровень безработицы позволяют предположить, что Норвежский банк в сентябре в очередной раз повысит ставки на полпункта.

«Динамика ослабела раньше, чем ожидал Норвежский банк», — сказал экономист шведской банковской компании Svenska Handelsbanken Мариус Гонсхольт Хов.

Ослабление экономических перспектив «может по крайней мере заставить Норвежский банк прекратить цикл повышения ставки на более ранней стадии, чем было заявлено до сих пор», — добавил он.

Потребление домашних хозяйств в июле упало на 1,6% из-за «широкого снижения потребления товаров и услуг», сообщила статистическая служба. Из-за ослабления внутренней торговли также сократились налоговые поступления.

«Темпы роста были явно ниже, чем ожидал Норвежский банк в июньском докладе о денежно-кредитной политике, но поскольку снижение, вероятно, в основном связано с ограниченностью производственных мощностей, оно может не повлиять на решение по ставке 22 сентября, даже несмотря на усиливающуюся неопределенность», — считает аналитик Danske Bank Франк Юллум.

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