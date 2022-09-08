Москва, , 13:59 — REGNUM Центральный банк с представителями российских банков обсуждает возможные механизмы смягчения проблемы замороженных активов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена. Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе, создания фонда компенсации на базе АСВ можно чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили нерезидентов, этими доходами можно было компенсировать, например, для массовых инвесторов», — сказала председатель Банка России.

Набиуллина отметила, что можно обсуждать разные идеи, но проблему с замороженными активами двигать.

«Доверие вернуть важно, если мы хотим иметь достаточно ресурсов, направленных на структурную перестройку экономики», — добавила глава ЦБ.