* талиб — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 8 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В афганской провинции Бамиан член группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитил 17-летнюю девушку.

David Dennis Хиджаб

Местный источник сообщил газете «8 Собх», что талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Саид Таки Алави похитил девушку из кишлака Солидж уезда Якаваланг №2 с целью принуждения к вступлению в брак.

Известно, что Алави 40 лет, он является жителем уезда Сангитахт. Источник сообщает, что мужчина был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Бамиан.

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Однако Абдул Сабур Фарзан Сайгани, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, опроверг эту новость, заявив: »Это слухи и неправда».

После того, как радикалы взяли под свой контроль Афганистан, участились случаи принудительных браков, где наблюдается большая разница в возрасте между супругами.