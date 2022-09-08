Тбилиси, , 18:17 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о программе восстановления поврежденных городских зданий, сообщает 8 сентября грузинский телеканал «Рустави 2».

Аварийный дом Donland.ru

По словам мэра, в общей сложности в рамках пилотного проекта будут восстановлены 12 домов.

«У нас есть хорошие новости для тех людей, которые годами живут в невыносимых условиях. Тендер на строительные работы пилотного проекта первого поврежденного здания завершён. В нем приняли участие два участника торгов, и в результате торгов цена снизилась на 280 000 лари ($98 000). Компания «Би-Кей Констракшн» установило минимальную цену на торгах и является победителем. Заявленная цена составила 6 480 330 лари ($2 277 000), предлагаемая цена — 6 199 330 лари ($2 179 000). Первым участником программы станет здание в районе Самгори, которое будет демонтировано в октябре этого года. Строительные работы будут продолжаться в течение следующих двух лет. В рамках проекта должны быть удовлетворены чаяния 36 семей, которых муниципалитет уже сейчас обеспечил средствами для аренды жилья», — сказал Каладзе.

Напомним, что проблема аварийных домов в грузинской столице стоит довольно остро, и при их сносе между жителями и городскими властями часто возникают разногласия.