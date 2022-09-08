Москва, , 15:37 — REGNUM Глобальный мир переживает глубокую трансформацию, и всё больше стран вступают на путь суверенного развития. Эти изменения, воплощающие принцип равенства всех участников международных отношений, объективно назрели, однако на их пути стоит узкая группа западных стран. Их сопротивление принимает различные формы: от вопиюще бестактных визитов американских политиков на Тайвань до попыток США затянуть конфликт на территории б. УССР, не считаясь ни с огромными потерями ВСУ, ни с перспективой обнищания европейских сателлитов. Об этом 8 сентября заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на российско-китайском круглом столе «Исторический процесс в новое и новейшее время и структура современного мира».

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин © Фонд Александра Печерского

Круглый стол был посвящён историческим предпосылкам и генезису современного империализма коллективного Запада, а также пути формирования новой, более справедливой, многополярной системы международных отношений. Организаторами мероприятия стали Академия исторических исследований Китая (АИИК), Российское историческое общество (РИО). Также в качестве соорганизатора выступил Институт мировой истории Китайской академии общественных наук (КАОН).

«Встреча с китайскими партнёрами, близость китайских и российских оценок развития современной ситуации в мире ещё и ещё раз подтверждает, что к одиозной западной кампании по так называемой «отмене России» не присоединилось подавляющее большинство населения мира. И, более того, несогласие с агрессивной, циничной политикой тоталитарно-либеральных режимов Запада звучит всё громче и громче», — заявил Нарышкин журналистам по итогам круглого стола.

В ходе мероприятия Нарышкин объяснил, как Запад не раз в истории пытался узурпировали право определять вектор развития человечества. Это происходит и сегодня в форме попыток навязать миру собственный неоколониальный порядок.

«Древние империи Александра Македонского, Аттилы опирались на силу оружия и редко переживали своих создателей. Стратегия Римской империи, построенная по принципу «разделяй и властвуй», оказалась гораздо тоньше и потому сохранилась в веках. Именно она была в конечном счёте взята на вооружение колониальными империями Нового времени, которые опутывали весь мир плотной сетью неравноправных экономических обменов, тормозя развитие других незападных цивилизаций, углубляя неравенство и множа региональные конфликты», — указал Нарышкин.

«Из века в век экономические основания колониализма укреплялись, а методы господства совершенствовались. Переселение выходцев из метрополии на новые территории сменилось опосредованным контролем над местными элитами и ограниченным военным присутствием», — продолжил он.

Внутренние противоречия между странами Запада неоднократно отзывались в остальном мире войнами, смутами и иными тяжёлыми бедствиями: самая наглядная и откровенная попытка захватить мировое господство была предпринята в середине ХХ века гитлеровской Германией и её сателлитами — фашисткой Германией и милитаристской Японией.

Победа антигитлеровской коалиции привела к формированию нового глобального миропорядка, позволившего человечеству избегать крупных конфликтов на протяжении без малого 80 лет. Однако любая модель мироустройства, как бы удачна она ни была, периодически нуждается в обновлении. Сегодня ялтинско-потсдамские институты во многом утратили свой сдерживающий потенциал, и теперь ослеплённые итогами холодной войны США принялись навязывать миру свой так называемый «порядок, основанный на правилах», отметил председатель Российского исторического общества.

«Полное игнорирование позиции России по вопросу о расширении НАТО на восток, как и вопиюще бестактные визиты некоторых американских политиков на Тайвань — что это, как не проявление имперского чванства? Очевидно, что в преддверии глубокого экономического кризиса, куда мир ввергает недальновидность и жадность западных элит, для удержания гегемонии США приходится всё чаще провоцировать напряжённость в самых отдалённых частях света», — указал Нарышкин.

«Воспользовавшись врождёнными пороками государственности на территории б. УССР, американцы и их союзники использовали эту территорию как плацдарм для наступления на Россию. Привели там к власти откровенных неонацистов, запугали несогласных политическим террором и развязали настоящую гражданскую войну. Стремление англо-саксов к мировому господству распространяется и на страны континентальной Европы, которые уже по сути напрямую подчинены Вашингтоном», — продолжил он.

Президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян также отметил, что ради сохранения своего статуса некоторые крупные державы вернули в международную политику «менталитет холодной войны».

«Сегодня в мире происходят глубокие изменения. Человечество ещё не вышло из пандемии COVID-19, как возникают традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Усиливается протекционизм во всём мире, возникает дефицит доверия, дефицит мира», — указал Сян.

«Председатель Си Цзиньпин отмечал, что процесс развития человеческого общества — это процесс постоянного обмена, интеграции и инноваций различных цивилизаций. Все они вносили важный вклад в развитие человечества своими уникальными способами. Одна цивилизация не лучше, чем другая, и как только мы преодолеем непонимание этого, чувство превосходства — мы сможем сохранить гармонию между цивилизациями», — подчеркнул он.

Однако, как отметил Нарышкин, любые попытки добиться мирового господства неизбежно завершаются крахом.

«Верю, что человечеству хватит мудрости выйти из этого глобального кризиса с новой, более устойчивой системой международных отношений, в основу которой будут положены и китайская концепция сообщества единой судьбы человечества, и российская доктрина многополярности», — указал председатель Российского исторического общества.

В мероприятии приняли также участие заместитель председателя Академии исторических исследований Китая Ли Гоцян, ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ, сопредседатель Российского исторического общества Анатолий Торкунов, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, директор Института российской истории Российской академии наук, член Президиума Российского исторического общества Юрий Петров и другие известные российские и китайские учёные-историки.