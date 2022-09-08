Донецк, 8 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают артиллерийский обстрел Донецка, под огнём — Калининский, Кировский и Куйбышевский районы. Об этом сообщает 8 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

В 12:54 зафиксирован обстрел Калининского района со стороны Орловки. ВСУ выпустили по городу три снаряда калибра 155 мм.

В 13:20 Кировский район обстрелян с позиций в Красногоровке, выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 13:37 ВСУ обстреляли из Орловки Куйбышевский район, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

Читайте также: Киевские боевики выпустили 277 боеприпасов по ДНР за сутки