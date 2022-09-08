Киев, 8 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. С необъявленным визитом прибыл в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом 8 сентября сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать поддержку … [киевскому режиму]», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что власти США всеми силами будут продолжать затягивать конфликт на территории б. УССР, несмотря на потери ВСУ и возникающие у стран Европы из-за антироссийских санкций проблемы.