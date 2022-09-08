Сеул, , 13:53 — REGNUM Финансовые власти Южной Кореи считают необходимым дальнейшее повышение учётной ставки, несмотря на опасения по поводу замедления темпов роста экономики и дестабилизации финансового рынка. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, представленном парламенту 8 сентября, отмечается, что цель денежно-кредитной политики — поддержание инфляции на уровне 2%.

Необходимость повышения учётной ставки в целях сдерживания инфляции объясняется прогнозами о дальнейшем росте цен. Среди причин роста эксперты указывают геополитические риски. Предполагается, что укрепление доллара в первом полугодии привело к росту потребительских цен на 0,4%.

Эксперты отметили, что прошлогоднее повышение учётной ставки отразится на экономике во второй половине текущего года.