Молдавия, , 13:52 — REGNUM Молдавия перестала быть независимым государством. Об этом заявил на телеканале Primul in Moldova депутат парламента республики фракции Партии социалистов Григорий Новак.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

Он отметил, что правящая партия «Действие и солидарность» отвергает все инициативы оппозиции, направленные на поддержку граждан. Кроме того, власти начали уголовное преследование политических оппонентов.

«Суверенитет Республики Молдавия сегодня существует только в конституции. Де-факто мы этот суверенитет потеряли», — заявил Новак.

По его мнению, в республике фактически введено «внешнее управление», и прижимаемые властями решения противоречат интересам граждан. Депутат назвал это «изменой родине».

Напомним, ПДС была основана действующим президентом Майей Санду, которая призналась, что имеет румынское гражданство. Она и её сторонники не признают, что есть молдавский язык. В оппозиции обвиняют Санду в стремлении лишить Молдавию государственности в ходе слияния с Румынией.

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