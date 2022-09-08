Анна Царькова, 8 сентября 2022, 15:30 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга допустила оговорку. Говоря о газопроводе «Северный поток», она вместо Nord Stream назвала его Nordstrom (название американской сети магазинов, где продают люксовую одежду).
«Мы ясно видим, что Россия делает. Она использует энергию как оружие. И это, в частности, выражается в закрытии газопровода Nordstrom», — сказала она.
Читайте также: Жан-Пьер перепутала трубопровод «Северный поток» с брендом одежды
Заявление пресс-секретаря Белого дома, а также допущенная ею оговорка, не остались без внимания пользователей мессенджера Telegram. Многих участников обсуждения возмутило обвинение американской стороны об использовании Россией энергии в качестве оружия. Иные с юмором отреагировали на оговорку, допущенную чиновницей.
«Мы ясно видим, что США использует доллар как оружие. В частности, это видно из блокировки золотовалютных резервов России и Венесуэлы», — отреагировал IgOr S.
«Так интересно, люди, которые боролись с СП, теперь обвиняют в его закрытии Россию», — пишет Сергей.
«США препятствовали открытию «Северного потока — 2», навязали ЕС ввод санкций в энергетическом секторе, а теперь, видите ли, Россия виновата…» — не понимает Zoia R.
«Дело Псаки живёт!» — смеется Денис.
«Если я ничего не путаю, то американцы были против «Северного потока». А на счёт «Северного потока — 2» — против истерически», — добавил Anton K.
«Верните Псаки, у неё хоть шутки были не такие тупые», — с сарказмом призвала Ксения.
«Это говорящие головы. Их работа читать, а не думать», — прокомментировал Олег Р.
«Это они считают газ, нефть и т.п. энергетическим оружием, а для нас это товар, которым мы торгуем: выгодно во всех смыслах этого слова — продаем, невыгодно — нет!» — отреагировал Олег Л.
«В чём проблема? Американцы же говорили, что обеспечат всех газом. Мы то здесь причём? Вперёд!» — призвала Елена Г.
«Забавно слышать претензию об «использовании энергии как оружия» от государства, которое на протяжении всего своего существования только и делает, что использует «оружие как оружие», не стесняясь применять даже ядерное», — написал Vlad S.
«Хм, интересное заявление от тех, кто по любому поводу и без повода и для любых стран, которые не устраивают американцев, используют санкции как рычаг экономического давления. Хотя, ничего нового, у них же это другое», — комментирует Марина Л.
«Одни шмотки в башке», — смеется «М».
«Зачем вообще нужны эти безмозглые пресс-секретари? Чтобы отвлекать публику от реальных проблем? Пока ржали над очередной тупостью, забыли про то, что газ подорожал… Хитро», — иронизирует N. V.
«Эх, когда уже РФ перестанет продавать обогащенный уран для топлива на их АЭС, чтобы могла вякать с полным на то основанием про «энергию как оружие», — пишет «Книжное, понятно что».
«Ах ты ж моя хорошая!» © Мария Захарова. Думаю, это изречение можно уже изваять в камне и прикрутить к посольству США», — пошутил Sergey B.
«Да она сама не понимает, что говорит, ей вообще незачем понимать — её дело прочитать, что на бумажке», — добавил shuma1961.
«Они 10 000 санкций на Россию наложили и всё ждут, когда она падёт, и при этом умудряются винить Россию, что она даёт ответку», — задумалась Jeanne.
«У них президенты названия стран путают. Так что для Запада это нормально», — прокомментировала Veta G.
«А когда-то мы ржали над кинофильмом «Тупой и ещё тупее», — подытожил один из участников обсуждения.