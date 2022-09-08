8 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили инцидент с участием пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, допустившей в ходе брифинга оговорку.

Анна Царькова, , 15:30 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга допустила оговорку. Говоря о газопроводе «Северный поток», она вместо Nord Stream назвала его Nordstrom (название американской сети магазинов, где продают люксовую одежду).

Джен Псаки The White House

«Мы ясно видим, что Россия делает. Она использует энергию как оружие. И это, в частности, выражается в закрытии газопровода Nordstrom», — сказала она.

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Заявление пресс-секретаря Белого дома, а также допущенная ею оговорка, не остались без внимания пользователей мессенджера Telegram. Многих участников обсуждения возмутило обвинение американской стороны об использовании Россией энергии в качестве оружия. Иные с юмором отреагировали на оговорку, допущенную чиновницей.

«Мы ясно видим, что США использует доллар как оружие. В частности, это видно из блокировки золотовалютных резервов России и Венесуэлы», — отреагировал IgOr S.

«Так интересно, люди, которые боролись с СП, теперь обвиняют в его закрытии Россию», — пишет Сергей.

«США препятствовали открытию «Северного потока — 2», навязали ЕС ввод санкций в энергетическом секторе, а теперь, видите ли, Россия виновата…» — не понимает Zoia R.

«Дело Псаки живёт!» — смеется Денис.

Джен Псаки и Карин Жан-Пьер Office of White House Press Secretary

«Если я ничего не путаю, то американцы были против «Северного потока». А на счёт «Северного потока — 2» — против истерически», — добавил Anton K.

«Верните Псаки, у неё хоть шутки были не такие тупые», — с сарказмом призвала Ксения.

«Это говорящие головы. Их работа читать, а не думать», — прокомментировал Олег Р.

«Это они считают газ, нефть и т.п. энергетическим оружием, а для нас это товар, которым мы торгуем: выгодно во всех смыслах этого слова — продаем, невыгодно — нет!» — отреагировал Олег Л.

«В чём проблема? Американцы же говорили, что обеспечат всех газом. Мы то здесь причём? Вперёд!» — призвала Елена Г.

«Забавно слышать претензию об «использовании энергии как оружия» от государства, которое на протяжении всего своего существования только и делает, что использует «оружие как оружие», не стесняясь применять даже ядерное», — написал Vlad S.

«Хм, интересное заявление от тех, кто по любому поводу и без повода и для любых стран, которые не устраивают американцев, используют санкции как рычаг экономического давления. Хотя, ничего нового, у них же это другое», — комментирует Марина Л.

«Одни шмотки в башке», — смеется «М».

«Зачем вообще нужны эти безмозглые пресс-секретари? Чтобы отвлекать публику от реальных проблем? Пока ржали над очередной тупостью, забыли про то, что газ подорожал… Хитро», — иронизирует N. V.

«Эх, когда уже РФ перестанет продавать обогащенный уран для топлива на их АЭС, чтобы могла вякать с полным на то основанием про «энергию как оружие», — пишет «Книжное, понятно что».

«Ах ты ж моя хорошая!» © Мария Захарова. Думаю, это изречение можно уже изваять в камне и прикрутить к посольству США», — пошутил Sergey B.

«Да она сама не понимает, что говорит, ей вообще незачем понимать — её дело прочитать, что на бумажке», — добавил shuma1961.

«Они 10 000 санкций на Россию наложили и всё ждут, когда она падёт, и при этом умудряются винить Россию, что она даёт ответку», — задумалась Jeanne.

«У них президенты названия стран путают. Так что для Запада это нормально», — прокомментировала Veta G.

«А когда-то мы ржали над кинофильмом «Тупой и ещё тупее», — подытожил один из участников обсуждения.