Москва, 8 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. России следует укреплять позиции рубля. Об этом 8 сентября заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По мнению экономиста, идеи вкладывать сверхдоходы от продажи нефти и газа в иностранные валюты дружественных стран не отвечает интересам России, которой намного выгоднее поддерживать собственный рубль.

«Верить нужно прежде всего в себя, а не искать доброго дядю на западе или востоке. Нужно выстраивать такую систему, в которой мы ни от кого не зависим», — сказал Орешкин.