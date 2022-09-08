Ялта, Крым, , 13:50 — REGNUM Допрос двух подозреваемых в резонансном убийстве мужчины, совершённом в Ялте, проводят следователи, сообщили 8 сентября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Оба фигуранта дела, 37 и 38 лет, находятся в СИЗО.

«Позиция ведомства — дать принципиальную правовую оценку действиям всех участников конфликта, вне зависимости от их личностей и прежних заслуг, о которых пишут сейчас в прессе», — отметил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в ночь на 6 сентября в Ялте между тремя местными жителями произошёл конфликт, в результате один из них получил ножевые ранения. Позже он скончался в больнице. Полиция изначально установила и задержала двоих участников конфликта, однако затем одного отпустила. Это вызвало широкий резонанс — вечером 7 сентября у здания МВД Ялты собрались люди с требованием провести расследование — появились слухи, что отпущенный участник конфликта якобы имеет влиятельных родственников.

Также вечером 7 сентября стало известно, что дело передано для расследования крымскому ГСУ СКР, задержаны оба подозреваемых, а ход следствия поставлен председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

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