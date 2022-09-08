Москва, 8 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Тяжёлые бои с киевскими боевиками идут в жилых кварталах Соледара, рассказал заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин 8 сентября в эфире Первого канала.

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск и Северодонецк

«Боевые действия идут в самом Соледаре, очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Басурин также рассказал о расширении союзными силами плацдарма у посёлка Пески. Это делается с целью полного окружения Авдеевки, занятой киевскими войсками.

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