Уфа, 8 сентября 2022, 13:48 — REGNUM 1006 автобусов малого, среднего и большого классов закупило руководство Башкирии с начала транспортной реформы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что транспорт обновляют и частные перевозчики.
Хабиров отметил, что 8 сентября городу Уфе была передана очередная партия автобусов нефтекамского завода. Эти автотранспортные средства усилят востребованные у жителей маршруты, пояснил он.
Глава региона заверил, что руководство региона и дальше будет продолжат обновлять автопарк, и не только в Уфе.
«Будем повышать качество услуг, улучшать сервис. Наша цель — чтобы жители республики могли с комфортом и безопасно передвигаться на общественном транспорте», — сообщил Хабиров.
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