Уфа, 8 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. 1006 автобусов малого, среднего и большого классов закупило руководство Башкирии с начала транспортной реформы. Об этом сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он также сообщил, что транспорт обновляют и частные перевозчики.

Хабиров отметил, что 8 сентября городу Уфе была передана очередная партия автобусов нефтекамского завода. Эти автотранспортные средства усилят востребованные у жителей маршруты, пояснил он.

Глава региона заверил, что руководство региона и дальше будет продолжат обновлять автопарк, и не только в Уфе.

«Будем повышать качество услуг, улучшать сервис. Наша цель — чтобы жители республики могли с комфортом и безопасно передвигаться на общественном транспорте», — сообщил Хабиров.

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